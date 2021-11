Serie D, Bitonto-Bisceglie finisce a reti bianche: neroverdi ancora primi

Allo stadio Città degli Ulivi il Bitonto, reduce dal pesante ko per 3-0 sul campo del Gravina ritorna a far punti ottenendo un pareggio contro il Bisceglie, nel match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. I neroverdi partono forte e vanno in vantaggio al 9' grazie a Santoro, ma la rete viene annullata per fuorigioco; Lattanzio in seguito impegna il portiere Martorel con un tiro dal limite dell'area. La replica degli ospiti arriva con l'iniziativa di Lorusso, che prende l'esterno della rete, poi ancora Martorel è protagonista sul tentativo di Colella. La gara è intensa: Di Prisco per poco non porta il vantaggio il Bisceglie ma il portiere Lonoce è prodigioso sul suo colpo di testa.

L'estremo difensore del Bitonto, a inizio ripresa, chiude la porta ancora a Lorusso. La formazione allenata da Claudio De Luca prova ad andare in rete col bolide di Montinaro, respinto però da Martorel. Finisce 0-0: il Bitonto sale a quota 24 punti e conserva il primo posto al netto del pareggio per 2-2 della Casertana contro il Lavello, lontana una lunghezza.