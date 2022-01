Bitonto, al via ci saranno due traserte di fila. Unico impegno in casa a gennaio contro il Brindisi

Dopo aver agguantato il primo posto in classifica, il Bitonto è pronto ad iniziare il 2022 col piede giusto, per stazionare nelle zone alte e coltivare il sogno promozione. I neroverdi hanno chiuso l'annata precedente infilando tre vittorie consecutive contro Mariglianese, Virtus Matino e Francavilla sul Sinni, Risultati che danno slancio alla squadra in vista degli impegni di gennaio.

Il Bitonto affronterà due trasferte di fila: domenica 9 gennaio si presenterà al cospetto della Nocerina, allo stadio San Francesco D'Assisi; una settimana dopo sarà la volta del duello col Rotonda allo stadio Gianni Di Sanzo (il 16). Per il 23 gennaio è invece fissata l'unica gara del mese al Città degli Ulivi, contro il Brindisi. A chiudere il calendario il match del 30 gennaio allo stadio Italia, dove di fronte ci sarà la Nocerina.