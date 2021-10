Bitonto, De Luca: "Contro il Molfetta siamo pronti a dimostrare quello che sappiamo fare"

Il Bitonto intende tornare a prendere i tre punti dopo il pareggio di domenica al Città Degli Ulivi contro il Sorrento. L'avversario del match di mercoledì 6 ottobre valevole per la quarta giornata del campionato di Serie D, girone H, sarà il Molfetta (allo stadio Paolo Poli, ore 15:00). Insomma, serve una reazione, una prova di carattere con un avversario ostico e ben attrezzato: è stato questo l'auspicio di Claudio De Luca alla vigilia della gara.

Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore neroverde riportatate da Bitonto Channel.

Sulla partita: "Abbiamo voglia di dare soddisfazioni importanti sia alla società che ai tifosi. Dobbiamo trasformare la rabbia che abbiamo accumulato in energia positiva. C'è la possibilità in pochi giorni di ritornare in campo e dimostrare coi fatti quello che sappiamo fare. I ragazzi sono determinati, stiamo lavorando per rivedere qualche sbavatura in modo che la squadra possa migliorare rispetto a quello che si è visto finora".

Sull'avversario: "Di fronte ci sarà una squadra ben allestita, il Molfetta l'ha dimostrato finora in campionato ottenendo punti contro altre squadre importanti come l'Audace Cerignola, il Lavello e la Virtus Matino. Per noi ogni partita è una finale, dobbiamo avere l'obiettivo di vincere. C'è l'autostima giusta per dimostrare tutta la nostra qualità".

Intanto il Bitonto ha ufficializzato il tesseramento del portiere classe 1999 Antonio Figliola, che ha ottenuto l'idoneità sportiva dopo un lungo stop. L'estremo difensore indosserà così la maglia neroverde per il quarto anno.