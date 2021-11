Serie D, Bitonto: si è dimesso il direttore sportivo Leonardo Rubini

Leonardo Rubini non è più il direttore sportivo del Bitonto: il dirigente ha infatti rassegnato le dimissioni dalla carica che ricopriva nella società neroverde.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitonto sui propri canali ufficiali:

L’U.S. Bitonto Calcio Srl comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni irrevocabili del Direttore Sportivo Leonardo Rubini.

La Società, che ha preso atto e rispettato questa decisione, ringrazia Rubini sentitamente per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, con professionalità massima e totale dedizione alla causa neroverde.

Leonardo Rubini ha di fatto seguito le orme della dinastia di famiglia, dando continuità ad un impegno accorato che ha scritto pagine indelebili per i colori neroverdi, dopo papà Nicola e il fratello Francesco. Leonardo Rubini è stato inoltre uno degli artefici prima del ritorno della città di Bitonto in Serie D e poi della storica promozione in Serie C del Leoncello.

L’U. S. Bitonto Calcio Srl augura a Rubini ogni successo e le migliori fortune personali, calcistiche e professionali.

Grazie di tutto, Direttore!