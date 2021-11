Bitonto, Fabio Moscelli è il nuovo responsabile dell'area tecnica

Nuovo innesto per i quadri societari del Bitonto che, dopo le dimissioni del direttore sportivo Leonardo Rubini, accoglie Fabio Moscelli come nuovo responsabile dell'area tecnica. Moscelli ha vestito da calciatore la maglia neroverde prima nelle fasi iniziali della sua carriera e poi nella stagione 2017/2018, quella prima del suo ritiro. Da direttore sportivo invece ha lavorato con Andria e Gravina.

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal Bitonto sui propri canali ufficiali, dove Moscelli ha rilasciato le sue prime dichiarazioni:

L’U.S. Bitonto Calcio Srl comunica che Fabio Moscelli è il nuovo responsabile dell’area tecnica della società neroverde.

Per Moscelli, 45enne, si tratta di un ritorno a Bitonto, questa volta con un ruolo dirigenziale in società, dopo aver indossato per due volte, in carriera, da calciatore, la casacca neroverde. Proprio a Bitonto, Moscelli ha iniziato e concluso la sua lunga avventura da giocatore, partita nel 1993 e chiusa nel 2018. Nel mezzo un lungo viaggio ad ogni categoria e latitudine, dall’Eccellenza fino alla Serie B a Treviso.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, ecco l’avventura da direttore sportivo in Serie D, prima ad Andria (nella stagione 2018/2019 e da novembre 2019 a marzo 2020) e poi a Gravina, nella parte finale dello scorso campionato, con una salvezza insperata raggiunta in extremis.

Ora l’avventura di Bitonto, nel ruolo di responsabile dell’area tecnica.

«Torno a Bitonto con entusiasmo, per lavorare con una società seria e ambiziosa – ha commentato Moscelli –. Il presidente mi ha chiesto di portare massima professionalità e non far mancare niente in un progetto già pieno di sostanza. La voglia di mettermi in discussione e di far parte di progetti così importanti mi entusiasmano tantissimo. Già vivere nel mondo del calcio mi dà entusiasmo, farlo con questi progetti offre stimoli devastanti».

«Ho bisogno di vivere il gruppo in maniera profonda, giorno per giorno, per conoscere tutti i ragazzi e tutto lo staff, per poi mettere a disposizione la mia esperienza, le mie capacità, il mio carisma, esprimendo il mio pensiero ed inculcando la mia mentalità – ha evidenziato Moscelli –. Sicuramente saranno giorni intensi, di conoscenza, di confronto, di dialogo, ma è quello che mi piace fare, il calcio è la mia vita. Bisogna partire dai complimenti a questo gruppo, ricordiamocelo tutti che è primo in classifica, fare meglio è difficile, al di sopra del Bitonto, al momento, non c’è nessun altro. Ma bisogna ugualmente lavorare per capire dove e come si possono migliorare quei piccoli difetti da correggere e rafforzare così il nostro primato».