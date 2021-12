Il Bitonto non sbaglia e si aggiudica il big match contro il Francavilla sul Sinni: 2-0 e primo posto in classifica

Vittoria pesante per il Bitonto che, allo stadio Città degli Ulivi, è riuscito ad avere la meglio sul Francavilla sul Sinni, balzando al primo posto in classifica a quota 37 punti (con l'Audace Cerignola che dovrà recuperare due match). Per la formazione allenata da Claudio De Luca è la terza vittoria consecutiva, nonchè il quarto risultato utile di fila contando anche il pari per 0-0 contro lo stesso Cerignola. I neroverdi si sono imposti per 2-0: sul finale di primo tempo, al 44', Di Ronza sbaglia e provoca un autogol, all'82' a chiudere i conti ci pensa l'attaccante Santoro, al nono centro stagionale.