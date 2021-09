Serie D, il focus sulle squadre baresi: sorridono Bitonto e Gravina, pareggio per il Molfetta

Bitonto e Gravina (contro il Team Altamura) portano a casa i tre punti, il Molfetta invece trova un pareggio. Questo il bilancio della seconda giornata del campionato di Serie D, girone H, per quel che riguarda le squadre baresi.

I neroverdi allenati da Claudio De Luca riscattano il pareggio dell'esordio contro il Rotonda e passano al Fanuzzi, contro il Brindisi: 1-3 il risultato finale, con i padroni di casa che vanno in vantaggio con Badje al 3'; a pareggiare i conti ci ha pensato Guadalupi grazie ad un tiro al volo in area di rigore. Nella ripresa il Bitonto ha preso il largo, nonostante un Brindisi mai domo, andando a segno prima con D'Anna sugli sviluppi di corner (73') e poi con Montinaro su calcio di punizione al 93'. Il Bitonto dunque sale in classifica a quota 4 punti.

Allo stadio Paolo Pioli invece un buon Molfetta fa 1-1 contro l'ostico Audace Cerignola. I ragazzi guidati da Renato Bartoli si rendono pericolosi prima con un tiro a giro di Turitto finito fuori e poi con tiro-cross di Caputo; è ancora Turitto a tentare la gloria personale sul finire del primo tempo ma prende solo l'esterno della rete. Gli ospiti spingono, in quello che è un botta e risposta sbloccato dal protagonista della gara, l'attaccante del Molfetta Pozzebon: all'81', su un corner, batte il proprio portiere firmando il vantaggio dell'Audace ma, appena un minuto dopo, rimette le cose a posto e salva i padroni di casa, che inanella così il secondo pari di fila.

Nel derby della Murgia, il Gravina espugna lo stadio D'Angelo battendo di misura il Team Altamura. La partita è stata vivace, combattuta, e ha visto i padroni di casa macinare occasioni prendendo anche un palo in occasione del tentativo di Tedesco. Il Gravina ha lottato ed è stato cinico quando, al 53', Diop ha sfruttato un errore in disimpegno degli avversari siglando la rete vincente. Finisce 0-1. Per la formazione guidata dal duo Summa-Ragone è la prima vittoria in stagione dopo la sconfitta all'esordio contro il Casarano; il Team Altamura invece resta ancora a quota zero punti.