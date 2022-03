Domenica c'è il derby tra Bitonto e Gravina: ecco come terminò il precedente della scorsa stagione

Squadra in casa

Squadra in casa Bitonto

Uno dei big match della ventinovesima giornata del girone H della Serie D è sicuramente il derby tra Bitonto e Gravina. La partita verrà disputata allo stadio Città degli Ulivi domenica 27 marzo alle ore 15:00. I neroverdi, reduci dal pareggio per 1-1 in un altro derby, quello contro il Team Altamura, vogliono cercare di tenere la scia del primo posto occupato dall'Audace Cerignola ritrovando un successo che manca da quattro partite; la formazione guidata dal duo Summa-Ragone invece è reduce dallla rocambolesca sconfitta nel recupero con la Virtus Matino e punta alla zona playoff. Ambizioni diverse dunque, in uno scontro di valore che può regalare molte emozioni.

Nel precedente della scorsa annata, andato in scena nella trentatudesima giornata di campionato, il 30 magio 2021, fu il Gravina ad avere la meglio: 1-0 il risultato finale, maturato grazie alla rete di testa ad opera del difensore Pablo Perez, servito da Idriz Toskic.