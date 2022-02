Bitonto-Molfetta, i neroverdi si aggiudicano il derby per 2-1

Importantissima vittoria per il BItonto, che nel derby contro il Molfetta trionfa per 2-1 e replica all'Audace Cerignola vittorioso contro il Casarano. Nel primo tempo il Bitonto si porta in avanti grazie alla terza rete stagionale firmata da Taurino al 44'; un vantaggio che poteva essere più ampio visto che nel corso della frazione Lattanzio ha sbagliato un calcio di rigore. La ripresa è piuttosto vivace, soprattutto nella parte finale dove il Molfetta pareggia i conti grazie a Fedel. In pieno recupero, al 95', è Turitto, entrato a partita in corso, a siglare la rete decisiva per i neroverdi, che consolidano il secondo posto a 49 punti. Gli uomini guidati da Renato Bartoli invece si fermano dopo la bella vittoria contro la Virtus Matino e scendono all'ottavo posto a quota 32 punti.