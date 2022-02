Nola corsaro a Bitonto: 2-0 il finale. L'Audace Cerignola allunga in classifica

Pesante sconfitta per il BItonto, allo stadio Città degli Ulivi, espugnato dal Nola per 2-0: ad approfittarne è stato l'Audace Cerignola, che ha battuto per 2-1 il Gravina prendendosi così la vetta solitaria della classica. Il primo tempo è stato abbastanza movimentato: i padroni di casa creano molto e ottengono una ghiottissima opportunità di portarsi avanti grazie ad un calcio di rigore che, però, Lattanzio sbaglia. Ad aprire le danze improvvisamente è la formazione campana, con l'autogol di Lanzolla al 29'. Nella ripresa il Nola va di nuovo in rete, stavolta grazie a D'Orsi che nel cuore dell'area non sbaglia (58'). ll Bitonto, che era reduce da due vittorie di fila, resta fermo al secondo posto in classifica a quota 52 punti.