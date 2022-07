Bitonto, scelto il nuovo allenatore: torna Valeriano Loseto

Il Bitonto punta su un ritorno per la panchina. La società neroverde ha infatti reso noto che Valeriano Loseto sarà l'allenatore in vista della stagione 2022/2023, sostituendo così Alessandro Potenza: per Loseto, come già accennato, si tratta della seconda avventura alla guida del Bitonto dopo quella vissuta nella seconda parte della stagione 2020/2021 conclusa al quarto posto. Il classe 1972, reduce dall'esperienza con la Primavera del Bari, nel corso della carriera ha allenato anche Gravina, Fidelis Andria e Corato.

Valeriano Loseto nuovo allenatore del Bitonto, il comunicato dei neroverdi

L’U.S. Bitonto Calcio S.r.l. comunica che il Responsabile Tecnico della Prima Squadra per la stagione 2022/2023 sarà mister Valeriano Loseto.

Reduce dall’esperienza nella scorsa stagione sulla panchina della Primavera del Bari, per mister Loseto si tratta di un ritorno alla guida dei leoncelli neroverdi: il tecnico barese infatti ha guidato il Bitonto già nel periodo febbraio – giugno 2021, un’esperienza positiva conclusasi col raggiungimento del quarto posto in classifica nel girone H del Campionato di Serie D, dopo una significativa rimonta grazie ai 37 punti in venti partite (11 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, per una media punti a partita pari a 1,85), e la conquista della semifinale playoff, poi persa contro la Fidelis Andria.

Mister Valeriano Loseto sarà presentato alla stampa con una conferenza in programma lunedì 11 luglio alle ore 19,30 presso lo stadio “Città degli Ulivi”, nel corso della quale interverranno anche il presidente dell’U.S. Bitonto Calcio, Antonello Orlino, il vice presidente Filippo Stolfi ed il direttore sportivo Leonardo Rubini.