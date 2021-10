Triarico fa esultare il Bitonto: 2-1 al San Giorgio e secondo posto in classifica

Prosegue la marcia del Bitonto che inanella il secondo successo consecutivo (il terzo complessivio finora) trovando finalmente la vittoria tra le mura amiche dello stadio Città degli Ulivi. Nell'impegno della quinta giornata del campionato di Serie D, girone H, i neroverdi sono riusciti a battere il San Giorgio per 2-1 al termine di una partita combattuta. Parte subito in maniera aggressiva la formazione allenata dal tecnico Claudio De Luca, che passa in vantaggio al 14' grazie al sigillo dell'attaccante Santoro: per il classe 1995 è la terza rete messa a segno in stagione, la seconda di fila dopo quella realizzata col Molfetta. Gli ospiti però non demordono e al 27' pareggiano i conti grazie al rigore concesso per fallo di Kanouté su Mancini e trasformato da Di Pietro al 25'. Nella ripresa Bitonto si spinge alla ricerca del gol vittoria, e crea diverse occasioni soprattutto con Santoro che manda alto sulla traversa un buon colpo di testa. Al 65 cambia definitivamente il risultato': è l'esterno Triarico a risolvere una mischia e decidere così l'incontro e a regalare i suoi tre punti fondamentali, che proiettano la squadra al secondo posto solitario in classifica a quota 11 punti.