Tedesco riprende il Brindisi: 2-2 del Team Altamura a Maruggio

Dopo la trasferta sul campo del Bitonto dove è arrivata una sconfitta per 2-1, il Team Altamura ritorna a fare punti fuori casa contro il Brindisi, nel match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. disputatosi allo stadio Demitri di Maruggio per via dei lavori al manto erboso del Fanuzzi. La formazione allenata da Luigi Pezzella raccoglie così il secondo risultato utile di fila visto che nello scorso turno è arrivata una vittoria sul Rotonda (2-0). Sono i padroni di casa a partire meglio, confezionando occasioni in serie con Bubalo, Silvestri e Kordic; lo stesso Kordic al 43' regala il vantaggio al Brindisi su assist di Badje.

Nella ripresa il Team Altamura reagisce e alza il proprio baricentro, trovando il pareggio al 69' grazie a Tedesco che con una girata fa 1-1. Il Brindisi non si da per vinto e al 79' va di nuovo in avanti: è Badje l'autore della rete, un tiro al volo che non lascia scampo al portiere Giuliani. Tuttavia i biancorossi riacciuffano la gara quasi immediatamente, all'81 grazie al secondo gol di Tedesco (cinque le reti complessive per lui finora). Finisce 2-2, il Team Altamura sale a quota 12 punti in classifica.