Serie D, ci sarà tanta Puglia nel girone H 2024/2025

Ammontano a dieci le squadre che hanno diritto all'iscrizione al prossimo massimo campionato dilettantistico. Della provincia di Bari è presente solo il Gravina, a seguito della promozione del Team Altamura in Serie C e la retrocessione in Eccellenza del Bitonto