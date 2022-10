Team Altamura, roboante successo contro il Francavilla in Sinni: stadio Fittipaldi espugnato per 4-1

Secondo successo stagionale per il Team Altamura, autore di una buona prova allo stadio Fittipaldi: la squadra guidata dal tecnico Ciro Ginestra ha avuto la meglio sul Francavilla in Sinni per 4-1. I padroni di casa hanno trovato la via del gol al 23', quando Esposito ha insaccato sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nel secondo tempo però i biancorossi hanno avuto la forza di ribaltare il risultato: prima Sosa, su calcio di rigore realizzato al 52', ha ristabilito l'equilibrio e poi Molinaro, al 60', ha firmato il sorpasso. Successivamente gli ospiti hanno archiviato la pratica ancora con Sosa, andato a segno sugli sviluppi di un calcio piazzato, e Molinaro. Il Team Altamura è salito così a quota 8 punti in classifica.