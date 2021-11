Serie D girone H: il Bitonto batte il Team Altamura al fotofinish, pareggio scoppiettante per il Gravina. Cade il Molfetta

Il Bitonto batte al fotofinish il Team Altamura nel derby e consolida il primo posto in classifica. Il Gravina ottiene uno scoppiettante pareggio in casa del Lavello mentre è rovinoso lo stop del Molfetta, in trasferta, contro il Rotonda: questo il bilancio delle squadre baresi nella nona giornata del campionato di Serie D, girone H.

Allo stadio Città Degli Ulivi la formazione allenata da Claudio De Luca conferma il trend positivo delle ultime settimane inanellando la sesta vittoria consecutiva contro un Team Altamura che si è arreso alla fine. Dopo una buona partenza dei padroni di casa con le occasioni create da Santoro sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio grazie a Tedesco, che approfitta di una distrazione della difesa avversaria al 19'. Al 26' però arriva il pareggio a firma di Lattanzio, abile ad insaccare il tap-in sul rigore da lui stesso calciato e respinto dal portiere Giuliani. Nella ripresa viene espulso Sales tra le fila degli ospiti e il Bitonto alza ulteriormente il baricentro: ci pensa Colella, al 92', a trovare il gol del 2-1 finale. Il Bitonto sale a quota 23 punti, mentre gli uomini guidati da Luigi Pezzella incassano il secondo ko di fila e restano fermi a 8 punti.

Il Gravina fa 3-3 allo stadio Franco Pisicchio contro il Lavello, in una gara rocambolesca: i gialloblù partono subito forte e trovano il vantaggio già al 2' con Di Modugno sugli sviluppi di un calcio piazzato; i padroni di casa pareggiano grazie a Burzio al 18'. La gara è molto vivace ed aperta, e il Gravina rimette la freccia avanti ad inizio secondo tempo: Diop è freddo nel realizzare un calcio di rigore spiazzando Amata (47'). La gioia degli ospiti dura poco perché al 51' Burzio firma la sua doppietta personale; il Lavello sembra averne di più e va addirittura in vantaggio con Luirni all'85, abile nell'andare a segno su azione personale. Il Gravina però, si porta in avanti e al 92' Gilli trova l'inzuccata per il pareggio finale. La squadra allenata dal duo Summa-Ragone torna a muovere la classifica dopo 4 sconfitte consecutive e sale a quota 10 punti.

Dopo 4 risultati utili di fila il Molfetta cade allo stadio Di Sanzo contro il Rotonda. I biancorossi vanno vicini al gol ad inizio gara in occasione dell'iniziativa di De Gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma poi vanno sotto al 32' per via della rete di Sanzone; la reazione arriva al 44' con la punizione battuta da Caputo, finita fuori di poco. Nel secondo tempo il Rotonda prende il largo dopo l'occasione di Pozzebon andando a segno al 66' con Ferreira e al 73' con Bottalico. Il Molfetta resta fermo a quota 13 punti in classifica.