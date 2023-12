Serie D, chiuso il girone di andata: il punto sulla classifica

Nella giornata di mercoledì 20 dicembre è andata in scena l'ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, girone H. Ora per il massimo campionato dilettantistico è partita la sosta invernale, che si interromperà domenica 7 gennaio con lo svolgimento della diciottesima giornata. Il Team Altamura comanda la classifica a sei punti di distanza dal Martina e Nardò, Gravina in piena zona playout; infine il Bitonto è attualmente penultimo in classifica a quota 13 punti.

Serie D girone H 2023/2024, la classifica dopo il girone di andata