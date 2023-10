Serie D: successo vitale per il Bitonto, altro pareggio per il Gravina

Sospiro di sollievo per il Bitonto, pari emozionante per il Gravina. Nella giornata di oggi, sabato 28 ottobre, tra i sei anticipi del girone H che sono andati in scena, ci sono stati quelli che hanno coinvolto le due squadre baresi: il Team Altamura invece scenderà in campo domani per il big match contro il Casarano, alle ore 14:30.

La formazione guidata da Valeriano Loseto, tra le mura dello stadio Antonucci di Bitetto hanno battuto in rimonta il Città di Gallipoli, ritrovando un successo che mancava dalla prima giornata e interrompendo la striscia negativa di quattro sconfitte di fila: a risultare decisiva, nel finale, è stata la rete del classe 2005 Anaclerio. Il BItonto è salito così a 7 punti in classifica. Secondo pareggio consecutivo invece per i gialloblù, che hanno fermato un Martina lanciato nelle zone alte della classifica. Un autentico botta e risposta, concretizzatosi nel primo tempo: da segnalare il quarto gol nelle ultime due gare per Da Silva. Il Gravina ha raggiunto quota 6 punti in classifica.