Serie D: Team Altamura travolgente, Bitonto e Gravina a bocca asciutta

Sorride solo il Team Altamura tra le squade baresi impegnate nell'undicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. I biancorossi, allo stadio Antnio Carrano, hanno battuto con un pokerissimo la Polisportiva Santa Maria Cilento ottenendo la terza vittoria consecutiva e mantenendo saldo il primo posto in classifica con 23 punti a referto. La formazione guidata da Domenico Giacomarro vanta al momento il secondo miglior attacco del girone, avendo 20 reti all'attivo (meglio ha fatto la Fidelis Andria a quota 21).

Niente da fare per il Bitonto, guidato per la prima volta dalla coppia formata da Vincenzo Santoruvo e Francesco Modesto, che hanno sostituito l'esonerato Valeriano Loseto: contro il Rotonda è arrivato il sesto ko stagionale, che tiene i neroverdi ancorati nelle zone basse della classifica. Il Bitonto, infatti, è rimasto fermo a 8 punti, occupando il penultimo posto. Allo stadio Puttilli un buon Gravina si è dovuto arrendere al botta e risposta contro il Barletta: i gialloblù, avanti sul 2-1, si sono fatti rimontare nel finale fermandosi dopo il bel successo sul Fasano di domenica scorsa. Il Gravina è rimasto fermo a 9 punti in classifica.

Serie D girone H 2023/2024, i risultati delle squadre baresi nell'undicesima giornata