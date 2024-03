Serie D, giovedì santo c'è la ventinovesima giornata: il programma

La Serie D è pronta tornare subito in campo. Giovedì 28 marzo si terrà la ventinovesima giornata del girone H, prima della domenica di sosta per la Pasqua.

Impegno esterno per il Team Altamura primo in classifica, reduce dal successo contro la Polisportiva Santa Maria Cilento: i biancorossi faranno visita al Fasano, in un delicato derby pugliese che si terrà allo stadio Curlo. In palio ci sono punti pesanti per avvicinarsi al sogno Serie C. Giocherà in casa il Bitonto, che non vince da sei partite (tre pareggi e tre sconfitte) e che dovrà vederse contro l'ostica Gelbison; trasferta dura per il Gravina: i gialloblù si presenteranno al cospetto della Paganese.

Serie D girone H, il programma completo della ventinovesima giornata