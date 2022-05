Il Bisceglie supera di misura il Molfetta: 1-0 allo stadio Ventura

Il Molfetta cade dopo due risultati utili consecutivi (la vittoria per 3-2 sul Team Altamura e il pareggio per 1-1 contro il Gravina) uscendo sconfitto dal match dello stadio Ventura, al cospetto del Bisceglie. In avvio di gara ci prova Pozzebon con un tiro dalla distanza, senza successo; lo stesso attaccante poi vince un rimpallo e prova di nuovo la conclusione, terminata fuori di pochissimo. Tuttavia è il Bisceglie ad andare in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Urquiza batte Viola. Nel finale del primo tempo il portiere biancorosso ferma un tentativo di Acosta. Nel secondo tempo la formazione guidata da Renato Bartoli ci prova fino alla fine (la botta di Gjonaj non inquadra lo specchio) ma finisce così: il Molfetta resta fermo a quota 47 punti e viene sorpassato dal Nola, che ha avuto la meglio sul Team Altamura.