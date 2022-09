Bitonto, pari e patta contro l'Afragolese: Maffei firma in extremis il 2-2

Squadra in casa

Squadra in casa Bitonto

Inizia con un pareggio l'avventura del BItonto in campionato. La formazione guidata da Valeriano Loseto ha pareggiato per 2-2 allo stadio Città degli Ulivi, contro un'Afragolese che era riuscita a portarsi in avanti sul 2-0.

La gara si è messa subito in salita per i neroverdi, che al 20' hanno subito la rete dello svantaggio firmata da Romeo: il calciatore ospite è stato abile a ribadire di testa il cross servito da Esposito; al 28' è arrivato il raddoppio ad opera di Longo, a segno dopo un lancio di Cerone. Il Bitonto però non si è scoraggiato e, quasi immediatamente, ha accorciato le distanze grazie a Chiaradia (32'). Nel secondo tempo l'Afragolese ha sfiorato il tris ancora con Longo (colpo di testa finito alto sulla traversa) e Mansi, ma all'85' Maffei si è fatto trovare pronto nel firmare il definitivo pareggio.