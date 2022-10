Il Bitonto cade allo stadio Ventura di Bisceglie: Barletta vittorioso per 1-0

Tonfo interno per il Bitonto (anche se la gara si è giocata allo stadio Ventura di Bisceglie), il secondo complessivo di questa stagione: i neroverdi guidati dal tecnico Valeriano Loseto sono infatti stati sconfitti dal Barletta per 1-0. Dopo il primo tempo terminato a reti bianche, la ripresa si è un po' vivacizzata con gli ospiti che hanno trovato il guizzo giusto al 77'. Loiodice ha imbeccato Russo, che ha messo in mezzo il pallone trovado la deviazione del difensore Siletti sfortunato ad insaccare nella propria porta. Il Bitonto, che dovrà ancora recuperare il match contro il Matera, resta così fermo a quota 2 punti in classifica (tanti quanti quelli ottenuti dalla Puteolana).