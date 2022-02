Il Bitonto non si ferma e vola in testa alla classifica: battuto il Brindisi per 4-0

Prosegue la marcia del Bitonto, giunto alla sesta vittoria consecutiva (settimo risultato utile). E per via del contemporaneo pareggio dell'Audace Ceringola in casa col Molfetta (3-3), sale in vetta alla classifica. Allo stadio Città degli Ulivi, gli uomini guidati da Claudio De Luca hanno avuto la meglio sul Brindisi per 4-0. Una vittoria, quella della formazione neroverde, maturata grazie ad una prova di forza e di carattere: nella parte finale del primo tempo i padroni di casa sono andati a segno prima con Santoro (34') e D'Anna (39'); un uno-due legittimato nella ripresa grazie ai sigilli di Lattanzio al 77' e di Lanzolla all'86'. I neroverdi quindi scavalcano gli ofantini toccando quota 46 punti.