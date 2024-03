Serie D, si cambia in panchina: Vincenzo Santoruvo sollevato dall'incarico

Il Bitonto opta per il cambio in panchina, a sette giornate dalla fine della regular season del campionato di Serie D, girone H. Vincenzo Santoruvo è stato sollevato dall'incarico: la decisione è arrivata a seguito della sconfitta interna contro il Nardò, che ha ancorato i neroverdi al penultimo posto in classifica a quota 26 punti.

Santoruvo, entrato in carica a novembre 2023, ha raccolto tre vittorie, sette pareggi e sette sconfitte in diciassette partite; a sostituirlo per il momento sarà Francesco Modesto. "US Bitonto Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra l’allenatore Vincenzo Santoruvo -si legge nel comunicato pubblicato dal club sui propri canali ufficiali- Al tecnico va il ringraziamento per il lavoro svolto dal suo arrivo sulla panchina neroverde sino a questo momento. La squadra viene momentaneamente affidata a mister Francesco Modesto".