Serie D girone H: successo pesante per il Bitonto, pareggi per Gravina e Molfetta

Due pareggi e una vittoria: questo il bilancio raccolto dalle squadre baresi nel ventesimo turno del campionato di Serie D, girone H. Il Team Altamura non è sceso in campo a causa del rinvio del match a data da destinarsi contro il Nardò, a causa di alcuni casi di positività presenti nel gruppo squadra della formazione leccese.

Nell'anticipo del sabato il Gravina ha colto un pari allo stadio Capozza, nel duello col Casarano. I gialloblù riprendono a muovere lievemente la classifica dopo la sconfitta per 5-2 dello scorso turno sul campo del Fasano. Ad aprire le danze per i padroni di casa è stato Montinaro, mentre a firmare l'1-1 finale è stato il difensore Rechichi al 56', un paio di minuti dopo il suo ingresso. Il Gravina così sale a quota 33 punti, occupando il quinto posto in classifica.

Pesante vittoria del Bitonto (risultato di 2-1) contro il Rotonda, allo stadio Di Sanzo. Mattatore della gara è stato l'attaccante Riccardo Lattanzio, autore di una doppietta al 21' e al 36'; i padroni di casa hanno poi accorciato le distanze con Gonella al 56'. Per gli uomini di Claudio De Luca è il quinto successo di fila, che ha permesso loro di portarsi ad una sola lunghezza (43 punti) dalla capolista Audace Cerignola, che ha pareggiato a Fasano.

Allo stadio Paolo Poli il Molfetta si è aggiudicato il settimo risultato utile di fila pareggiando per 1-1 contro il Lavello. Dopo una prima frazione terminata a reti bianche, i biancorossi sono passati in vantaggio al 67' grazie al sigillo di Pozzebon ma, al 97', in pieno recupero, Marcellino ristabilisce gli equilibri in una mischia in area. Il Molfetta sale a quota 28 punti (tanti quanti Sorrento, Nocerina e lo stesso Lavello) occupando il nono posto in classifica.