Il Bitonto batte la Mariglianese e conquista matematicamente l'accesso ai playoff

Dopo le due sconfitte consecutive maturate contro Lavello e Audace Cerignola il Bitonto si rialza e raggiunge matematicamente il traguardo dei playoff, battendo per 2-1 la Mariglianese allo stadio Città degli Ulivi. Nel primo tempo i padroni di casa sono attenti e concedono poco agli avversari, andando per due volte a segno: prima è D'Anna a trovare la rete al 17', mentre al 34' Piarulli trova il terzo centro stagionale. Nella ripresa la Marglianese accorcia le distanze grazie al calcio di rigore trasformato da Esposito al 69', ma poi non succede più nulla. Il Bitonto sale così a quota 62 punti in classifica accorciando sul Francavilla sul Sinni (distante due lunghezze), che sabato scorso ha perso per 3-2 contro la Virus Matino.