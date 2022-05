La Nocerina passa al Città degli Ulivi: ko indolore per il Bitonto

Il Bitonto ha terminato la stagione regolare con una sconfitta tra le mura dello stadio Città degli Ulivi: i neroverdi infatti, già sicuri di un posto ai playoff, hanno ceduto per 2-1 alla Nocerina. Gli ospiti sono andati in vantaggio al 19' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, grazie al colpo di testa di Talamo. Nel secondo tempo gli uomini guidati da Alessandro Potenza hanno pareggiato i conti in occasione del gol di Iadaresta; tuttavia, all'86', la Nocerina ha archiviato il successo col rigore trasformato da Dammacco. Il Bitonto si è fermato a 65 punti, occupando il terzo posto in classifica, mercoledì 25 maggio sarà sfida al Fasano nella semifinale dei playoff.