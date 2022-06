Serie D girone H, Bitonto: tutti i numeri della stagione 2021/2022

Il Bitonto ha concluso il percorso della sua annata nella finale dei playoff del girone H contro il Francavilla sul Sinni (vincitore per 1-0). L'obiettivo dei neroverdi era quello di ottenere il primo posto e la promozione in Serie C, ma alla fine sono arrivati a quota 65 punti in classifica al netto di 19 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte. I gol fatti sono stati 65, 40 invece quelli subiti.

Tra le mura dello stadio Città degli Ulivi il Bitonto ha ottenuto 9 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, mentre in trasferta sono arrivati 10 successi, 3 pareggi e 6 ko. La partenza è stata sprint, con ben 9 risultati utili di fila ottenuti nelle prime giornate (9 vittorie e 2 pareggi). Il successo più ampio è stato il 5-1 rifilato alla Virtus Matino lo scorso 8 maggio, il Sorrento invece ha inflitto la sconfitta più bruciante, per 4-1, il 6 febbraio.

Bitonto, tutti i marcatori della stagione 2021/2022