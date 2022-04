Serie D girone H: Bitonto, il presidente Francesco Rossiello si è dimesso

Francesco Rossiello si è dimesso dall'incarico di presidente del Bitonto. La decisione è stata resa nota dalla stessa società neroverde, che ha specificato come gli impegni presi fino al termine di questa stagione verranno confermati. A prendere pro tempore il posto di Rossiello sarà il vicepresidente Antonello Orlino.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitonto tramite i propri canali ufficiali:

L’U.S. Bitonto Calcio S.r.l. comunica le dimissioni del presidente Francesco Rossiello.

Una decisione sofferta, non legata esclusivamente ai risultati conseguiti finora, ma maturata dopo una lunga ed attenta analisi a 360° di quanto accaduto nella stagione in corso. La famiglia Rossiello, dunque, intende prendersi una necessaria e doverosa pausa di riflessione per valutare il futuro calcistico della proprietà nella città di Bitonto, ed aprire le porte anche ad eventuali acquirenti ed imprenditori pronti a rilevare il titolo sportivo.

Alla guida del sodalizio neroverde ci sarà, pro tempore, il vice presidente Antonello Orlino.

La società neroverde conferma, ad ogni modo, tutti gli impegni presi nell’attuale stagione fino al 30 giugno prossimo, e rinnova la ferma intenzione di onorare sul campo, fino all’ultimo, la corsa verso i traguardi ancora vivi sul terreno di gioco, puntando con decisione e senza riserva alcuna agli obiettivi “secondo posto” e “disputa dei playoff” con il migliore piazzamento possibile.