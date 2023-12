Serie D, Bitonto: Stefano Tota nominato come direttore generale

US Bitonto Calcio comunica di aver affidato il ruolo di direttore generale del club al dott. Stefano Tota.

Grande esperienza dirigenziale per Tota, che parte dal Foggia Calcio tra il 2010 e il 2014 nel ruolo di Responsabile Marketing e Commerciale. Laureato in Management dello sport con specialistica e master in marketing sportivo, passa sino al 2018 a Corato con una trafila di tutto rispetto dalla Prima Categoria all’Eccellenza nelle vesti di Segretario Generale e Responsabile del Settore Giovanile.

Nelle ultime quattro stagioni è stato il Segretario Generale e Responsabile del Settore Giovanile della Fidelis Andria. Adesso la nuova avventura nel ruolo di direttore generale nella nostra giovane e ambiziosa società.

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto