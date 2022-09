Bitonto: pesante poker per mano del Brindisi, che travolge i neroverdi per 4-1

Pesante sconfitta del Bitonto allo stadio Fanuzzi, nel derby pugliese contro il Brindisi: i neroverdi infatti sono stati travolti per 4-1. Ad aprire le danze è stato proprio il Brindisi al 9', grazie al secondo centro consecutivo di Dammacco, a cui è seguito il pareggio ospite firmato da Palazzo al 22'. Dopo una prima frazione finita in equilibrio, il Brindisi ha preso il largo grazie a uno degli ex della giornata, ossia l'attaccante Santoro, autore di una doppietta al 53' e al 63'; a chiudere definitivamente i conti è stato il subentrato Di Piazza, anche lui al secondo gol stagionale arrivato di nuovo nella parte finale di partita. Per il Bitonto, dunque, una brusca frenata dopo il buon 2-2 contro l'Afragolese nella prima gara di campionato.