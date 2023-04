Maltese replica a Kordic: Molfetta, pari e patta in casa del Brindisi

Il Molfetta strappa un punto nel match contro il Brindisi dopo la sconfitta con il Matera e torna a muovere lievemente la classifica. Nel match andato in scena allo stadio Fanuzzi, iniziato in ritardo per via del maltempo, i biancorossi hanno colto un pari con il risultato di 1-1: ad aprire le danze è stato il rigore trasformato da Kordic al 40', per la classica rete dell'ex; nel secondo tempo però è arrivata la replica del Brindisi a firma di Maltese (78'). Il Molfetta è salito così a quota 29 punti in classifica, rimanendo in piena zona playout e trovandosi a quattro lunghezze di distanza dalla zona per la salvezza diretta.