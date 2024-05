Serie D, Casarano-Bitonto: vietata la vendita dei biglietti per il settore ospiti

Con l’ordinanza n.33 del 06/03/2024, il Sindaco di Casarano ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai tifosi ospiti in occasione del match tra Casarano e Bitonto, valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie D, in programma domenica 5 maggio alle ore 15.00.

Le motivazioni sono di natura logistica, a causa di problemi strutturali e di capienza del settore ospiti dello stadio “G. Capozza”.

Non è prevista alcuna diretta streaming dell’incontro a cura della società di casa. Ricordiamo ai tifosi neroverdi, inoltre, che la società fuori casa non può trasmettere le gare in diretta a causa dei diritti televisivi.

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto