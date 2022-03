Serie D girone H: tre sconfitte su tre per le squadre baresi

Sono ben tre le sconfitte incassate dalle squade baresi scese in campo ne ventisettesima turno del campionato di Serie D, girone H. Come noto la partita serl Gravina contro la Virtus Matino é stata Rinviata a causa della presenza di diversi casi di Covid-19 nel ruppo squadra i salentini.

Il Bitonto ha dovuto cedere al Casarano nel derby pugliese che si é giocato allo stadio Città degli Ulivi. Secondo ko consecutotra lei mura amiche per i neroveri, dopo quello contro Il Nola di de settimane fa. A decidere la sfida é stato il gol di Fontana al 25', on una conclusione aver a sbattere sul palo interno. Annullato successivamente un gol a Piarrulli per fuorigioco. Il Bitonto é scivolato al terzo posto in classifica a quota 53 punti, con la vetta che ora vista a 6 lunghezze, al netto della vittoria dell'Audace Cerignola sulla Casertana per 3-0.

Si é interrotta la striscia positiva del Molfetta, che durava da sette partite. Allo stadio Italia i biancorossi sono stati battuti dal Sorrento per 3-0. I padroni di casa onoandti in avanti al 19' grazie La Monica, poi gli ospiti sono rimasi in dieci uomini per l'espulsione di Panebianco (fallo su Petito). Nel finale Genchi ha sfiorato il pareggio direttamente su calcio di punizione, senza troppa fortuna. Il Molfetta resta fermo a quota 36 punti.

Analogo risultato per il Team Altamura, caduto allo stadio Fittipaldi contro il Francavilla sul Sinni. Reduce dal pareggio di mercoledì scorso contro la Casertana, la formazione biancorossa si é dovuta arrendere alla rete di Melillo al 44'.Il Team Altamura rimane a quota 30 punti, occupando il tredicesimo posto in classifica.