Serie D girone H, il focus: sorride il Bitonto ancora grazie a Santoro, pari per il Molfetta

Sorride pienamente solo il Bitonto tra le squadre baresi impegnate nell'ottava giornata di Serie D, girone H. I neroverdi sono riusciti a conquistare tre punti importanti sul campo del Casarano, mentre il Molfetta ha pareggiato contro l'ostico Sorrento e Gravina e Team Altamura sono state sconfitte a domicilio.

Allo stadio Capozza è stata una vera e propria battaglia tra Casarano e Bitonto. Gli ospiti vanno vicinissimi al vantaggio con la botta da pochi passi di Palumbo, respinta dal portiere Ianni.Al 58' sono i padroni di casa a sfiorare la rete, in occasione del tentativo di Pipistrelli su contropiede: Lonoce è prodigioso nel bloccare tutto. Passano i minuti e il Bitonto trova la rete vincente grazie a Santoro, servito da un cross di Mariani. Per l'attaccante è la sesta rete consecutiva. Finisce 1-0 e gli uomini di Claudio De Luca mantengono la testa della classifica a quota 20 punti. Sono cinque le vittorie consecutive dei neroverdi ancora imbattuti in questo campionato.

Prosegue la serie positiva del Molfetta, ora giunta al quarto risultato utile di fila. La formazione allenata da Renato Bartoli ha colto un 1-1 allo stadio Paolo Poli, contro il Sorrento. I biancorossi, sul finale del primo tempo, confezionano una tripla occasione nel giro di pochi attimi: Pozzebon di testa impegna il portiere Volzone, sulla respinta si avventa Fedel che però viene bloccato e alla fine Pizzutelli manda il pallone a lato di poco. Il Molfetta va a segno con Cappiello al 73', su sponda di Pozzebon, ma poi viene ripreso all'88 dal rigore trasformato da Cacace e assegnato per tocco di mano di Rafetraniaina (espulso). La classifica ora recita 13 punti (settimo posto).

Cade il Gravina contro la Virtus Matino, allo stadio Stefano Vicino Per i gialloblù si tratta della quarta sconfitta consecutiva (la quinta complessiva finora in stagione). La gara si sblocca al 34', quando Salto approfitta di una disattenzione difensiva per firmare il vantaggio ospite; il Gravina reagisce con un paio di occasioni di Diop, ma al 90' Ancora chiude i giochi: finisce 2-0. La formazione guidata dal duo Summa-Ragone resta ferma a quota 9 punti assieme a Sorrento, Mariglianese, Bisceglie e Nola.

Allo stadio D'Angelo il Team Altamura ha ceduto di misura al Francavilla sul Sinni, in una gara tutto sommata equilibrata: nel primo tempo i padroni di casa hanno l'occasione per andare avanti con un calcio di rigore (fallo di Nicolao su Clemente), ma il portiere Prisco capisce le intenzioni di Zerbo e respinge. Al 53' sono gli ospiti a segnare: Ferrante approfitta di una mischia sugli sviluppi di un corner e insacca il pallone. 1-0 il risultato finale, il Team Altamura viene stoppato dopo tre risultati utili di fila e resta così a quota 8 punti in classifica in coabitazione con la Virtus Matino.Finora, in quattro partite disputate tra le mura amiche del proprio stadio, i biancorossi non hanno mai vinto.