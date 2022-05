Bitonto, sconfitta di misura contro il Francavilla sul Sinni: sfuma l'obiettivo secondo posto

Allo stadio Fittipaldi il Bitonto perde lo scontro diretto contro il Francavilla sul Sinni e dice addio alle possibilità di agganciare il secondo posto. 1-0 il risultato finale, al termine di una contesa dove i neroverdi hanno creato delle occasioni senza però pungere. Stasi e Piarrulli sfiorano il vantaggio in avvio di primo tempo, ma a trovare la rete è la formazione guidata dal tecnico Nicola Ragno (ex del Bitonto), grazie al tiro angolato di De Marco arrivato su una palla vagante (18'); la reazione ospite arriva col tiro di Addae, che non inquadra la porta, poi ancora De Marco si rende pericoloso ma Cannizzaro risponde presente.

Nel secondo tempo gli ospiti per poco non colgono il pareggio con D'Anna e Petta, il cui colpo di testa viene respinto da Prisco. Successivamente Cannizzaro abbassa la saracinesca parando il rigore calciato da Melillo e concesso per il fallo di Addae su Nolé. Negli ultimi minuti il forcing degli uomini allenati da Alessandro Potenza, ma non succede nulla. il Bitonto resta fermo a quota 65 punti, occupando il terzo posto in classifica.