Bitonto, primo stop stagionale: il Gravina trionfa per 3-0

Btusca battuta d'arresto per il Bitonto, la prima in questo campionato: nella decima giornata del girone H di Serie D infatti i neroverdi sono usciti sconfitti dal confronto allo stadio Stefano Vicino contro il Gravina, che è tornato alla vittoria dopo 5 partite d'astinenza. 3-0 il risultato finale, inaugurato al 1' dal sigillo di Kharmoud, che ha insaccato il pallone approfittando di una respinta del portiere Lonoce. Gli ospiti provano a reagire grazie all'iniziativa di Taurino che serve D'Anna: sulla conclusione si fa trovare pronto l'estremo difensore dei padroni di casa Liso. La formazione allenata dal duo Summa-Ragone ottiene il raddoppio al 33' ad opera di Chacon, che buca la difesa partendo dalla sinistra e batte Lonoce con un tocco preciso; il Bitonto non riesce a reagire e i gialloblù mettono a segno il colpo del ko firmato da Diop su assist di Chiaradia (39').

Nella ripresa il tecnico Claudio De Luca mischia le carte e passa dal 4-2-3-1 inizialw al 3-4-1-2, ma non arriva la scossa che serve a cambiare l'inerzia: finisce 3-0, il Bitonto resta fermo a 23 punti e vede avvicinarsi la Casertana ad una sola lunghezza dal primo posto, mentre il Gravina aggancia il decimo posto a quota 13 (gli stessi del Casarano).