Troppa Cavese per il Gravina: gialloblù sconfitti per 5-1

Dopo quella subita contro il Nardò nello scorso turno, il Gravina ha incassato un'altra sconfitta: la Cavese si è assicurata il match andato in scena allo stadio Vicino per 5-1. Gli ospiti hanno sbloccato il risultato al 25', quando a seguito di un pallone perso Banegas ha insaccato il pallone, mentre al 40' Gagliardi, sugli sviluppi di calcio d'angolo, ha firmato il raddoppio. La formazione campana ha poi preso il largo e colto anche il tris ad opera di Foggia (45') calando il poker a inizio ripresa, precisamente al 55', con Magri; i gialloblù al 59' hanno messo a segno la rete della bandiera segnata da Goretta su calcio di rigore ma, al 67', Bubas ha regalato alla Cavese il centro valevole per il 5-1 definitivo. Il Gravina è rimasto così fermo a quota 25 punti in classifica.