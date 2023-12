Serie D, Gravina-Gelbison anticipata al 16 dicembre: le informazioni

Anticipo del sabato per il Gravina, che il 16 dicembre ospiterà allo stadio Vicino la Gelbison. Il match sarà, di fatto, un 'antipasto' della sedicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. Il calcio d'inizio avverrà alle 14:30.

Il Gravina, per la gara, ha reso note le disposizioni per i biglietti: per gli uomini il prezzo sarà di 10 euro più un euro di prevendita, mentre per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni il costo è fissato a 5 euro (prevendita ad un euro); ingresso gratuito per le donne. I tagliandi sono acquistabili presso presso Eurobet in via Spinazzola, numero 5.