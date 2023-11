Serie D girone H, Gravina: Pietro Infantino nominato come nuovo allenatore

La FBC Gravina comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a mister Pietro Infantino. Siciliano, nato a Cammarata(AG) nel 1966, Infantino è tecnico navigato, avendo allenato Messina, in due occasioni, Leonfortese, Gela, Acireale, Tuttocuoio, Arzachena, Cittanovese, Giarre e Sancataldese. Nella passata stagione con i rossoverdi, arrivato a stagione in corso in piena bagarre retrocessione, si è classificato al settimo posto, mancando i playoff solo per differenza reti. Arrivato a Gravina nelle scorse ore, nel pomeriggio sarà al “Vicino” per dirigere il primo allenamento con la FBC.

Mister Infantino sarà coadiuvato dal collaboratore tecnico Dario Di Dio.

Il neo tecnico gialloblù verrà presentato alla stampa nella rituale conferenza stampa di sabato 25 Novembre, alla vigilia della sfida contro il Matera.

Fonte: comunicato ufficiale Gravina