Diop replica a Di Pietro: il Gravina fa 1-1 contro il San Giorgio

Ancora un pareggio, di nuovo col risultato di 1-1, per il Gravina, fermato dal San Giorgio nel match dello stadio Vicino. Un risultato che rallenta la corsa momentaneamente la corsa dei gialloblù verso i playoff. Dopo il primo tempo terminato 0-0, il San Giorgio passa in vantaggio al 51', quando Di Pietro finalizza con un colpo di testa una transizione; quasi immediata la replica degli uomini guidati dal duo Summa-Ragone, che ristabiliscono l'equilibrio al 61' grazie al tiro preciso di Diop (sedicesimo centro per lui in questo campionato). Di Modugno sfiora il vantaggio successivamente ma la sua conclusione termina fuori: il Gravina sale così a quota 53 punti, occupando il sesto posto in classifica.