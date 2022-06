Serie D girone H, Gravina: tutti i numeri della stagione 2021/2022

Ad un passo dall'accesso dei playoff. Il Gravina si è fermato al sesto posto, a ridosso della griglia della regular season, con il quinto posto occupato dalla Nocerina alla fine distante soltanto 2 lunghezze. I punti conquistati dai gialloblù sono stati 56 (16 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte). Le reti segnate ammontano a quota 51, quelle subite invece sono state 49.

Allo stadio Vicino sono arrivate 10 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, fuori casa invece il Gravina ha ottenuto 6 successi, 5 pareggi e 8 ko. Per 3 volte nel corso della stagione il team guidato dal duo Summa-Ragone ha ottenuto 3 vittorie di fila (dalla seconda alla quarta giornata, dalla decima alla dodicesima e dalla ventunesima alla ventitreesima); La vittoria più ampia è giunta lo scorso 22 maggio, contro il Fasano, per 4-1, mentre la sconfitta per 5-1 sul campo della Casertana, il 20 ottobre, è stata quella più pesante.