Serie D girone H, il punto sulla classifica cannonieri della regular season

Vincenzo Corvino del Fasano è risultato il miglior marcatore della regular season del girone H del campionato di Serie D. L'attaccante classe 1991 ha messo a referto 17 reti in 32 presenze. Nella graduatoria dei cannonieri inseguono Gianmarco Piccioni del Matera (16 gol in 27 presenze) e poi altri tre giocatori autori di 15 gol a testa: Ciro Foggia della Cavese, Fabio Longo dell'Afragolese e Salvatore Molinaro del Team Altamura.

Per quel che riguarda le squadre baresi nelle zone alte della classifica spiccano Claudio Maffei del Bitonto, che ha segnato 14 gol in 32 presenze, e Franco Sosa sempre del Team Altamura (12 sigilli in 33 gettoni).