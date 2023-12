Serie D, Bitonto: dal Manduria ecco il centrocampista Daniel Espinar

US Bitonto Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Espinar Vallejo.

Classe 1995, centrocampista, Espinar arriva dal Manduria, club con cui ha militato in questa prima parte di stagione mettendo a referto diversi gol e assist. Nel passato campionato ha collezionato ben 18 reti e 7 assist con la maglia dell’Ugento, sempre in Eccellenza Pugliese.

Spagnolo, nato a Malaga, Dani cresce nell’importante club della sua città per poi passare al Real Valladolid. Tante le esperienze in patria, un breve passaggio in Slovacchia con lo Skered SKF e poi l’arrivo in Italia, precisamente ad Este, nel 2021 con cui totalizza 28 presenze in Serie D.

Mediano moderno, capace di svariare su tutto il fronte centrale e dalle ottime doti di inserimento offensivo, Espinar è già a disposizione per la prossima gara dei neroverdi.

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto