Molfetta, il bilancio della stagione: un'annata completamente da dimenticare

Le alte premesse della stagione alla fine sono sfociate in quello che forse nessuno si sarebbe immaginato, ossia una retrocessione nel campionato di Eccellenza. Quella appena trascorsa è stata un'annata da dimenticare assolutamente per il Molfetta, che ha salutato la Serie D dopo aver perso lo spareggio salvezza contro il Gravina. La squadra era stata costruita per altri obiettivi, ma non è filato tutto liscio: tanto che la società, a dicembre, decise di esonerare Renato Bartoli ed affidare la squadra a Francesco Bitetto, salvo poi richiamare il tecnico dopo appena cinque partite.

Il Molfetta, nella stagione regolare, si è classificato al quindicesimo posto a quota 32 punti (7 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte). Nelle sfide giocate allo stadio Paolo Poli i biancorossi hanno racimolato 5 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte, mentre in trasferta sono arrivati 2 successi, 8 pari e 7 ko.I gol fatti sono stati in totale 40, quelli subiti ammontano a 50.