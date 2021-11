Molfetta-Nocerina, finisce 0-0 allo stadio Paolo Poli

Dopo la brutta sconfitta in trasferta sul campo del Rotonda, il Molfetta torna a muovere la classifica con il pareggio a reti bianche contro la Nocerina, nella sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie D, girone H. Allo stadio Paolo Poli le occasioni non mancano: prima è Rafetraniaina per i padroni di casa a tentare la gloria personale, poi replica Dammacco ma il portiere Viola risponde presente; il duello tra i due si rinnova quando l'estremo difensore manda sul palo la conclusione dell'attaccante. Il Molfetta replica con la rovesciata di Pozzebon, che però finisce alta.

Nella ripresa la gara viene momentaneamente sospesa per un problema all'impianto di illuminazione dello stadio. Si riprende con un nuovo tentativo di Dammacco respinto da Viola, poi Pozzebon sfiora il gol di testa sugli sviluppi di una punizione battuta da Pizzutelli. Termina 0-0, il Molfetta sale a quota 14 punti.