Serie D girone H, Molfetta: tutti i numeri della stagione 2021/2022

Il Molfetta, nella stagione da poco conclusa, è riuscito ad ottenere il suo obiettivo: ossia la permanenza in Serie D, categoria in cui milita da 2 anni. La formazione guidata da Renato Bartoli ha chiuso all'undicesimo posto in classifica, a quota 48 punti, con 11 vittorie, 15 pareggi e 12 sconfitte; sono stati 48 i gol fatti, 45 invece quelli subiti.

I biancorossi hanno fatto meglio in casa, conquistando 6 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte; in trasferta sono arrivati 5 successi, 6 pari e 8 ko. Importante il filotto ottenuto dalla quattordicesima alla ventiduesima giornata, dove il Molfetta si è aggiudicato 9 risultato utili consecutivi (4 vittorie e 5 pareggi). Il 6 febbraio scorso è arrivato il successo più ampio, per 5-0, contro la Virtus Matino; contro il Fasano invece il ko più pesante, col risultato di 4-0 (il 28 novembre).