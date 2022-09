Molfetta, altro pareggio: contro il Nardò arriva uno 0-0

Non si sblocca il Molfetta, ancora a secco di vittorie dopo le prime quattro partite di questa stagione. Nel match contro il Nardò andato in scena allo stadio Giovanni Paolo II, la formazione guidata dal tecnico Renato Bartoli ha ottenuto uno 0-0: si tratta del secondo pareggio consecutivo, dopo quello per 2-2, ottenuto tra le mura amiche del Paolo Poli, contro la Puteolana. Al momento i biancorossi sono fermi al quartultimo posto in classifica, a quota 2 punti (tanti quanti Puteolana e Bitonto, che però ha una gara in meno).