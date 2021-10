Bitonto, terzo squillo di fila: i neroverdi battono 2-1 il Nola

Il Bitonto prosegue la sua marcia inanellando la terza vittoria consecutiva allo stadio Sporting Club contro il Nola. Nel match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie D, girone H, i neroverdi allenati da Claudio De Luca mettono in scena una bella prestazione trovando subito il gol del vantaggio al 4', grazie al rigore trasformato da Lattanzio; gli ospiti continuano a spingersi in avanti e al 26' raddoppiano grazie al quarto sigillo di fila dell'attaccante Santono. Dopo una prima frazione impeccabile, nella ripresa i padroni di casa reagiscono ed accorciano le distanze con D'Angelo al 64'; il Bitonto soffre un po' ma alla fine controlla e porta a casa un successo che consente di mantenere il primo posto in classifica a quota 14 punti.